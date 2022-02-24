УЕФА отметил футболиста, забившего последний гол в матче с "Карабахом"

На официальной странице Лиги конференций УЕФА в Twitter размещена публикация в связи с футболистом французского "Марселя" Димитри Пайетом.

На официальной странице Лиги конференций УЕФА в Twitter размещена публикация в связи с футболистом французского "Марселя" Димитри Пайетом.

Как передает Report, в публикации отмечен гол, забитый 35-летним полузащитником на первой игре в этапе плей-офф против "Карабаха".

Напоминается, что в текущем сезоне Пайет принял участие в 23 встречах в еврокубках, в которых забил 15 голов, а также отметился 9 голами и 6 результативными передачами.

Ответная встреча между командами "Карабах" и "Марсель" состоится сегодня в Баку и стартует в 21:45. В первой игре во Франции азербайджанские представители проиграли со счетом 1: 3.