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    UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 12:25
    UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununa çıxacaq

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqasında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasının 3-cü qrupunda İspaniya millisi Çexiya seçməsini qəbul edəcək. İngiltərə yığması isə Xorvatiya komandasının qonağı olacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    A Liqası

    3-cü qrup

    20:00. Xorvatiya - İngiltərə

    22:45. İspaniya - Çexiya

    Xal durumu: İspaniya - 6, İngiltərə - 3, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.

    B Liqası

    1-ci qrup

    22:45. İsveçrə - Sloveniya

    22:45. Şimali Makedoniya - Şotlandiya

    Xal durumu: İsveçrə - 6, Sloveniya - 4, Şotlandiya -1, Şimali Makedoniya - 0.

    C Liqası

    1-ci qrup

    17:00. Finlandiya - Albaniya

    20:00. Belarus - San Marino

    Xal durumu: Albaniya - 6, Finlandiya - 4, Belarus - 1, San Marino - 0.

    4-cü qrup

    20:00. Estoniya - Lüksemburq

    20:00. İslandiya - Bolqarıstan

    Xal durumu: İslandiya - 4, Lüksemburq - 3, Estoniya - 2, Bolqarıstan - 1.

    UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə İspaniya millisi Futbol üzrə İngiltərə millisi
    Spain hosts Czechia, England faces Croatia in UEFA Nations League
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