UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandasının oyununu İsraildən olan hakim idarə edəcək
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 17:17
UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandasının İspaniyada "Atletik"ə qarşı keçirəcəyi oyunun təyinatları bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşmanı İsraildən olan hakim briqadası idarə edəcək.
FIFA referisi Qal Leviyə həmyerliləri Haz Orpaz Hen və Zeev Vladimir Frenkel kömək göstərəcəklər.
Dördüncü hakim funksiyasını ispaniyalı Con Andrade Del Olma yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 22-də Bilbao şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.
Son xəbərlər
17:26
Son üç ayda Avropada icazəsiz yaşayan 822 nəfər Gürcüstana qaytarılıbRegion
17:26
NUFA3 iştirakçılarına Şuşada tanıtım turu təşkil olunubİnfrastruktur
17:24
Pakistan və "Taliban" 48 saatlıq atəşkəs barədə razılaşıblar - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:24
"AZİREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi çərçivəsində İran gəmiləri Azərbaycana gəlibHərbi
17:24
Foto
Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın yeni Baş katibini qəbul edibMilli Məclis
17:22
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıbİnfrastruktur
17:21
Xankəndidə QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olubDaxili siyasət
17:20
Son üç ildə 160 minə yaxın əcnəbiyə tibbi xidmət göstərilibSağlamlıq
17:19
Foto