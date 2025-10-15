UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandasının oyununu İsraildən olan hakim idarə edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:17
    UEFA Gənclər Liqası: Qarabağın U-19 komandasının oyununu İsraildən olan hakim idarə edəcək

    UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandasının İspaniyada "Atletik"ə qarşı keçirəcəyi oyunun təyinatları bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşmanı İsraildən olan hakim briqadası idarə edəcək.

    FIFA referisi Qal Leviyə həmyerliləri Haz Orpaz Hen və Zeev Vladimir Frenkel kömək göstərəcəklər.

    Dördüncü hakim funksiyasını ispaniyalı Con Andrade Del Olma yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 22-də Bilbao şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.

