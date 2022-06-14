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UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb.
Futbol
14 İyun , 2022 14:17
UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb.

"Report"un məlumatına görə, İsveçrənin Nyon şəhərindəki tədbirdə 16 cüt müəyyənləşib.

UEFA Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi

"Pünik" (Ermənistan) - ÇFR (Rumıniya)
"Maribor" (Sloveniya) - "Şaxtyor" (Soliqorsk, Belarus)
"Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Sutyeska" (Monteneqro)
"Düdelanj" (Lüksemburq) - "Tirana" (Albaniya)
"Tobol" (Qazaxıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
"Malmö” (İsveç) - İlkin mərhələnin qalibi
"Balikani" (Kosovo) - "Jalgiris" (Litva)
HIK (Finlandiya) - RFŞ (Latviya)
"Budye Qlimt" (Norveç) - "Klasksvik" (Farer adaları)
TNS (Uels) - “Linfild” (Şimali İrlandiya)
"Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Hibernians" (Malta)
"Lex" (Polşa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
"Şkupi" (Şimali Makedoniya) - “Linkoln” (Cəbəllütariq)
"Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Şerif" (Moldova)
"Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Dinamo" (Batumi, Gürcüstan)

Raundun ilk oyunları 5-6 iyulda, cavab qarşılaşmaları isə 12-13 iyulda gerçəkləşəcək.

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