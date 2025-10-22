UEFA Çempionlar Liqası: Bir gündə vurulan qollara görə ikinci ən yaxşı göstərici qeydə alınıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    22 oktyabr, 2025
    UEFA Çempionlar Liqasında bir gündə vurulan qolların sayına görə ən yaxşı ikinci göstərici qeydə alınıb.

    "Report" Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, bu, qitənin bir nömrəli klub turnirinin Liqa mərhələsinin III turunda baş tutmuş 9 matçdan sonra gerçəkləşib.

    Həmin qarşılaşmalarda ümumilikdə 43 qol qeydə alınıb. Orta göstərici 4,8 olub.

    2014-cü il oktyabrın 21-də isə 8 matçda 40 qol vurulub. Həmin vaxt orta göstərici 5-ə bərabər olub.

