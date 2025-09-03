İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 16:52
    UEFA Çempionlar Liqası: Benfika - Qarabağ matçının biletlərinin qiyməti müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində baş tutacaq "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" matçının biletlərinin qiyməti müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sentyabrın 5-də satışa çıxarılacaq biletlərin qiyməti 40-60 avro aralığında dəyişir. VİP biletlərin qiyməti barədə isə məlumat verilməyib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Portuqliya təmsilçisi ilə UEFA Çempionlar Liqasının I turunda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

