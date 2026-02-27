İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 10:31
    UEFA Avropa Liqası: 16 komanda rəqiblərini tanıyacaq

    UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü bu gün atılacaq.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutacaq.

    Püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da start götürəcək.

    Bu raundda Liqa mərhələsini ilk "8-lik"də başa vuran komandalar və pley-offun qalibləri iştirak edəcəklər.

    Liqa mərhələsinin ilk "8-liy"i: "Lion" (Fransa), "Aston Villa" (İngiltərə), "Midtyullann" (Danimarka), "Betis" (İspaniya), "Portu", "Braqa" (hər ikisi Portuqaliya), "Frayburq" (Almaniya), "Roma" (İtaliya).

    Pley-off mərhələsinin qalibləri: "Genk" (Belçika), "Bolonya" (İtaliya), "Ştutqart" (Almaniya), "Ferentsvaroş" (Macarıstan), "Nottinqem Forest" (Almaniya), "Selta" (İspaniya), "Lill" (Fransa), "Panatinaikos" (Yunanıstan).

    Qeyd edək ki, bu raundun matçları martın 12-si və 19-da keçiriləcək.

