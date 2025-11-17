Türkiyədə bir futbol oyununda 24 qırmızı vərəqə göstərilib
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 12:07
Türkiyədəki bir futbol oyununda 24 qırmızı vərəqə göstərilib.
"Report"un məlumatına görə, bu, Regional Həvəskar Liqasında (BAL) baş verib.
"Murgulspor"un "Rize Atletikspor"u qəbul etdiyi qarşılaşmada insident yaşanıb. Meydan sahibləri ilk hissəni 1:0 hesabı ilə öndə tamamlayıb. Birinci yarı bitəndən sonra iki komanda arasında dava başlayıb.
Təhlükəsizlik əməkdaşları bir neçə dəqiqə davam edən münaqişəni dayandıra biliblər. Nəticədə görüşün hakimi 24 qırmızı vərəqə göstərib və qarşılaşma yarımçıq dayandırılıb.
Oyunla bağlı Türkiyə Futbol Federasiyası qərar verəcək.
