Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"a qalib gəlib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 23:01
    Türkiyə Superliqası: Fənərbağça səfərdə Qaziantepspora qalib gəlib

    Türkiyə Superliqasının X turunda "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"la qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma qonaqların 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    İstanbul təmsilçisinin qollarını Yussef En-Nesiri (5, 21) və Anderson Talişka (81, 88) vurublar.

    Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 28 xalla "Qalatasaray" başçılıq edir. 23 xalı olan "Trabzonspor" ikinci, "Fənərbağça" isə 22 xalla üçüncüdür.

    Türkiyə Superliqası "Fənərbağça"

