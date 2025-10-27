Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"a qalib gəlib
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 23:01
Türkiyə Superliqasının X turunda "Fənərbağça" səfərdə "Qaziantepspor"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma qonaqların 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
İstanbul təmsilçisinin qollarını Yussef En-Nesiri (5, 21) və Anderson Talişka (81, 88) vurublar.
Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 28 xalla "Qalatasaray" başçılıq edir. 23 xalı olan "Trabzonspor" ikinci, "Fənərbağça" isə 22 xalla üçüncüdür.
