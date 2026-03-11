Türkiyə Kuboku: "Beşiktaş" "Alanyaspor"la, "Fənərbağça" "Konyaspor"la qarşılaşacaq
Futbol
- 11 mart, 2026
- 15:50
Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda 1/4 final mərhələsinin püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, İstanbul təmsilçilərindən "Beşiktaş" bu raundda "Alanyaspor"la üz-üzə gələcək.
"Fənərbağça" "Konyaspor"la, "Qalatasaray" "Gənclərbirliyi" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. "Trabzonspor" isə "Samsunspor"un müqavimətini qırmağa çalışacaq.
"Qalatasaray" - "Gənclərbirliyi" cütünün qalibi növbəti raundda "Samsunspor" - "Trabzonspor" duelinin güclüsü ilə, "Beşiktaş" - "Alanyaspor" görüşündə üstün olacaq tərəf "Konyaspor" - "Fənərbağça" qarşılaşmasının qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, 1/4 final oyunları 21-22-23 apreldə, yarımfinal matçları 12-13-14 mayda, final isə 24 mayda baş tutacaq.
Son xəbərlər
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25
İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəkFutbol
16:24
Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"Fərdi
16:14
Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunurİnfrastruktur
16:14
Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyirFutbol
16:10
"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıbFutbol
16:06
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilirDigər
16:06