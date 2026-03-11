Türkiyə Kuboku: "Beşiktaş" "Alanyaspor"la, "Fənərbağça" "Konyaspor"la qarşılaşacaq

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 15:50
    Türkiyə Kuboku: Beşiktaş Alanyasporla, Fənərbağça Konyasporla qarşılaşacaq

    Futbol üzrə Türkiyə Kubokunda 1/4 final mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, İstanbul təmsilçilərindən "Beşiktaş" bu raundda "Alanyaspor"la üz-üzə gələcək.

    "Fənərbağça" "Konyaspor"la, "Qalatasaray" "Gənclərbirliyi" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. "Trabzonspor" isə "Samsunspor"un müqavimətini qırmağa çalışacaq.

    "Qalatasaray" - "Gənclərbirliyi" cütünün qalibi növbəti raundda "Samsunspor" - "Trabzonspor" duelinin güclüsü ilə, "Beşiktaş" - "Alanyaspor" görüşündə üstün olacaq tərəf "Konyaspor" - "Fənərbağça" qarşılaşmasının qalibi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qeyd edək ki, 1/4 final oyunları 21-22-23 apreldə, yarımfinal matçları 12-13-14 mayda, final isə 24 mayda baş tutacaq.

    Türkiyə kuboku Beşiktaş FK Fənərbağça FK Qalatasaray FK Alanyaspor FK Konyaspor FK

