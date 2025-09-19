"Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"
- 19 sentyabr, 2025
- 15:46
"Turan Tovuz"un futbolçusu Ayxan Hüseynov Misli Premyer Liqasında 100-cü oyuna çatması ilə bağlı hədiyyə almasına görə təəccüblənib.
Bunu "Report"a açıqlamasında futbolçu öz deyib.
O, ötən gün qərb təmsilçisinin idman və əməliyyatlar üzrə direktoru Səməd Nəsibov və baş məşqçi Kurban Berdıyev tərəfindən "100" nömrəli forma almasından danışıb:
"Hisslərimi sözlə ifadə etmək çətindir. İnanın, özüm də 100-cü oyuna çatmağımla bağlı hədiyyəni qəbul edəndə şokda idim. Çünki "Turan Tovuz"un heyətində ilk dəfə meydana çıxdığım anı çox yaxşı xatırlayıram. Üstəlik, bu, Premyer Liqada 100-cü oyuna çıxmağımla bağlı olan bir şeydir. Kubok görüşlərini də hesablasaq, 100-dən çox görüşdə iştirak etmişəm Formanı təqdim edərkən baş məşqçimiz Kurban Berdıyev şəxsən iştirak edirdi. Formanı ondan təhvil alanda üzündə gülümsəmə yarandı. Çoxları baş məşqçimizin gülməyini ilk dəfə görürdü. Çox xoş hisslər yaşadım. Bütün komanda yoldaşlarım klubumuzun İdarə Heyətinin sədri Ehtiram Quliyev məni təbrik elədilər".
Yarımmüdafiəçi uzun illər "Turan Tovuz" komandasında çıxış etmək istədiyini söyləyib:
"İnşallah, uzun illər "Turan Tovuz"un uğurları üçün çalışmaq istəyirəm. Təbii ki, bu məsələdə klubun da marağı olmalıdır. Mənim üçün burada olmaq çox xoşdur. Özümü xoşbəxt hiss edirəm. Bəzi yeni gələn komanda yoldaşlarım 100-cü oyunumu keçirdiyimə inanmırdılar. Bu, onlar üçün də yeni məlumat oldu".
A.Hüseynov komandasının cari mövsüm iddialı olduğunu vurğulayıb:
"Bu mövsüm minimum avrokuboklara düşmək uğrunda oynayırıq. Hər şey yüksək səviyyədədir. Azarkeşlərimizin dəstəyini hiss edirik. "Turan Tovuz" azarkeşləri Premyer Liqada birincidirlər. Komandamıza yaxşı futbolçular cəlb olunub. Artıq yavaş-yavaş kollektivə uyğunlaşırlar. Hər birimiz gücümüzü birləşdirib yaxşı nəticələr əldə edəcəyik".
Qeyd edək ki, Ayxan Hüseynovun yubileyi IV tura təsadüf edib. O, "Qəbələ" ilə matçın gedişində meydana daxil olub. Futbolçu 100 qarşılaşmada 13 qola imza atıb.
O, Premyer Liqada yalnız bir klubun formasını geyinməklə "Turan Tovuz"da 100 çempionat matçına çıxan ilk oyunçu olub. Hüseynov Premyer Liqada 2022/2023 mövsümündə debüt edib.