Şəfa FK: "MyGroup"un qurduğu və Azərbaycan futbolunda yüksələn layihə
- 07 mart, 2026
- 11:09
Bakı təmsilçisi Şəfa Futbol Klubu (Şəfa FK) son illərdə Azərbaycan futbolunda diqqət çəkən və sistemli şəkildə inkişaf edən layihələrdən birinə çevrilib. Klubun bugünkü mövqeyi təsadüfi deyil. Bu, "MyGroup Holding"in həyata keçirdiyi strateji yanaşmanın və milyonlarla manatlıq investisiyanın nəticəsidir.
"MyGroup"un futbol layihəsi
Şəfa FK "MyGroup Holding"in strukturuna daxil edildikdən sonra yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Həmin dövrdə klub Region Liqasında çıxış edir və müəyyən maliyyə öhdəlikləri ilə fəaliyyət göstərirdi.
"MyGroup Holding" klubun bütün borclarını ödədi və Şəfa FK tamamilə yeni idarəetmə modeli əsasında yenidən quruldu. Bu mərhələdə klubun inkişafı üçün yalnız komanda heyətinə deyil, həm də idarəetmə strukturu, təşkilati sistem və uzunmüddətli inkişaf strategiyasına investisiya qoyuldu.
Ümumilikdə layihənin inkişafı üçün təxminən 5 milyon manat sərmayə ayrıldığı bildirilir.
Region Liqasından başlayan inkişaf yolu
Şəfa FK-nın yeni dövrü Region Liqasından başladı. Klub qısa müddətdə struktur və maliyyə baxımından daha sabit modelə keçdi.
Azərbaycan futbolunda liqa sistemində aparılan dəyişikliklər nəticəsində "İrəvan" klubunun çempionatda iştirak etməməsi səbəbindən Şəfa FK-ya İkinci Liqada iştirak etmək üçün lisenziya verildi. Bu qərarın verilməsində klubun arxasında dayanan "MyGroup" kimi güclü və maliyyə baxımından stabil holdinqin olması mühüm rol oynadı.
İkinci Liqada mübarizə
İkinci Liqada çıxış etdiyi mövsümdə Şəfa FK-nın əsas məqsədi Birinci Liqaya yüksəlmək idi. Komanda mövsüm ərzində çempionluq uğrunda mübarizə apardı və cəmi bir xal fərqi ilə mövsümü ikinci pillədə tamamladı.
Həmin dövrə qədər klubun inkişafına artıq təxminən 1,5 milyon manat investisiya qoyulmuşdu ki, bu da İkinci Liqa səviyyəsi üçün olduqca yüksək göstərici hesab olunur. Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, həmin liqada iştirak edən klublara verilən rəsmi dəstək təxminən 50 min manat civarındadır.
Sonradan Premyer Liqada iştirak edən klubların sayının artırılması qərarı verildikdən sonra İkinci Liqadan üç klub Birinci Liqaya yüksəldi və bu komandalar arasında Şəfa FK da yer aldı.
Birinci Liqa mərhələsi
Birinci Liqaya yüksəldikdən sonra klub qarşısına daha böyük məqsəd qoydu - Premyer Liqaya vəsiqə qazanmaq.
Bu mərhələdə klubun idarəetməsi daha peşəkar futbol mütəxəssislərinə həvalə edildi və komandanın heyətinin gücləndirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıldı.
Eyni zamanda "MyGroup Holding" klub üçün 2,5 milyon manatlıq büdcə təsdiqlədi, bu isə Premyer Liqa uğrunda mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər ciddi maliyyə resursu hesab olunur.
Klubun bazar dəyəri
Hazırda müxtəlif futbol analitik platformalarının – "SofaScore", "Transfermarkt" və "WhoScored" kimi beynəlxalq statistik bazaların qiymətləndirmələrinə görə Şəfa FK-nın ümumi bazar dəyəri 4 milyon manatdan artıqdır. Ekspertlər hesab edir ki, klubun heyətinin güclənməsi və layihənin davamlı inkişafı fonunda bu göstəricinin yaxın illərdə daha da artması gözlənilir.
Sistemli futbol layihəsi
Şəfa FK layihəsinin əsas məqsədi yalnız futbol komandası yaratmaq deyil. "MyGroup Holding" bu layihə çərçivəsində tam funksional və dayanıqlı futbol strukturu formalaşdırmağı hədəfləyib.
Klubun inkişafında iştirak edən məşqçilər, mütəxəssislər və əməkdaşlar peşəkar əsaslarla fəaliyyət göstərir və layihə uzunmüddətli plan əsasında idarə olunur.
Yeni hədəflər
Hazırda Şəfa FK Azərbaycan futbolunda yüksələn layihələrdən biri kimi qiymətləndirilir. Klubun əsas məqsədi Premyer Liqaya yüksəlmək və uzunmüddətli perspektivdə ölkə futbolunda sabit və güclü klub kimi möhkəmlənməkdir.
Şəfa FK layihəsi göstərir ki, düzgün idarəetmə, sabit maliyyə dəstəyi və strateji planlaşdırma ilə Azərbaycan futbolunda yeni və dayanıqlı model formalaşdırmaq mümkündür.