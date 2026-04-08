    Səbail Adil Şükürovun cəzası ilə bağlı apellyasiya şikayəti verməyi nəzərdən keçirir

    "Səbail" klubu komandanın baş məşqçisi Adil Şükürovun cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verə bilər.

    Bu barədə "Report"a "dənizçilər"in icraçı direktoru Firuz Abdulla məlumat verib.

    O, qərarın klubdaxili iclasdan sonra veriləcəyini bildirib:

    "Gələn həftə bu məsələ ilə bağlı yığıncaq keçirəcəyik. Öz aramızda müzakirə etməliyik. Daha sonra AFFA İntizam Komitəsinin qərarından Apellyasiya Arbitraj Tribunalına şikayət edib-etməyəcəyimiz bilinəcək. İndidən bir söz demək çətindir".

    Qeyd edək ki, "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov Azərbaycan I Liqasının XX turunda, "Baku Sportinq"lə oyunda hakimləri təhqir etməsi səbəbindən AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən 4 oyunluq cəzalandırılıb. Bu hərəkətə görə klub 3000 manat cərimələnib.

    Bundan əlavə, komandanın azarkeşlərinin də referilərin ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirdiyi bildirilib ki, bu səbəbdən "Səbail" daha 1500 manat cərimə olunub.

    Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilib

    Digər ölkələr
    Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olub

    Futbol
    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlar

    Fərdi
    Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

    Futbol
    Opera və Balet Teatrı Yalçın Adıgözəlov və Əvəz Abdulla ilə qonorarla işləyə bilər

    İncəsənət
