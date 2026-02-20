Saşa İliç: "Qəbələ" ilə matçda qazanılan 1 xalı qənaətbəxş saymıram"
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 22:27
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Qəbələ" ilə matçda qazandıqları 1 xalı qənaətbəxş saymır.
"Report" xəbər verir ki, bunu mütəxəssis özü sözügedən qarşılaşmadan sonra mətbuat konfransında bildirib.
O, qolsuz başa çatan qarşılaşmanı şərh edib:
"Qarşılaşmanın ilk 20 dəqiqəsini yaxşı oynadıq. İkinci hissədə də oyunumuzu düzəltməyə çalışdıq. Lakin bir sıra səhvlərə yol verdik. Epizodlarımız olsa da, yararlana bilmədik. 1 xal qazansaq da, bunu qənaətbəxş saymıram".
