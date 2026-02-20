İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Saşa İliç: "Qəbələ" ilə matçda qazanılan 1 xalı qənaətbəxş saymıram"

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 22:27
    Saşa İliç: Qəbələ ilə matçda qazanılan 1 xalı qənaətbəxş saymıram

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Qəbələ" ilə matçda qazandıqları 1 xalı qənaətbəxş saymır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mütəxəssis özü sözügedən qarşılaşmadan sonra mətbuat konfransında bildirib.

    O, qolsuz başa çatan qarşılaşmanı şərh edib:

    "Qarşılaşmanın ilk 20 dəqiqəsini yaxşı oynadıq. İkinci hissədə də oyunumuzu düzəltməyə çalışdıq. Lakin bir sıra səhvlərə yol verdik. Epizodlarımız olsa da, yararlana bilmədik. 1 xal qazansaq da, bunu qənaətbəxş saymıram".

    Saşa iliç Premyer Liqa Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    22:45

    Ölkə üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    22:38

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Məşqlərdə penaltilər üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır"

    Futbol
    22:27

    Saşa İliç: "Qəbələ" ilə matçda qazanılan 1 xalı qənaətbəxş saymıram"

    Futbol
    22:19

    Britaniya həbsxanalarında radonun təhlükəli konsentrasiyası aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    22:06
    Foto

    İtaliyanın aparıcı polis təhsil müəssisələri ilə kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    21:49

    "Reuters": ABŞ İranda konkret şəxsləri hədəf ala bilər

    Digər ölkələr
    21:25

    Premyer Liqanın XXI turunda "Sumqayıt" "Qəbələ" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    21:24

    FT: Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro kredit ayırmasını bloklayıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Tramp Ali Məhkəmənin rüsumlarla bağlı qərarını "biabırçı" adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti