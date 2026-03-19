    Santos baş məşqçi Xuan Pablo Voyvodanı istefaya göndərib

    Heyətində Neymarın da yer aldığı Braziliyanın "Santos" klubu baş məşqçi Xuan Pablo Voyvodanı istefaya göndərib.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, istefaya səbəb komandanın Braziliya çempionatındakı uğursuz çıxışı olub.

    Hazırda "Santos" 7 turdan sonra topladığı 6 xalla turnir cədvəlinin 16-cı pilləsində qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, X.P.Voyvoda "Santos"a 2025-ci ilin avqustundan rəhbərlik edirdi. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin dekabrına qədər nəzərdə tutulmuşdu.

    Santos FK Xuan Pablo Voyvoda Neymar

    Son xəbərlər

    13:26

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilib

    Digər
    13:21

    Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaq

    Digər ölkələr
    13:21

    "Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİB

    Energetika
    13:20

    Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olub

    Biznes
    13:18

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:16

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıb

    İKT
    13:12
    Foto

    Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

    Daxili siyasət
    13:07

    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti