"Şamaxı"nın futbolçusu David Santos əməliyyat olunacaq, 4-5 ay oynaya bilməyəcək

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 14:52
    Şamaxının futbolçusu David Santos əməliyyat olunacaq, 4-5 ay oynaya bilməyəcək

    "Şamaxı"nın futbolçusu David Santos 4-5 ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq bölgə təmsilçisindən bildirilib.

    Buna braziliyalı müdafiəçinin "Sabah"a uduzduqları Misli Premyer Liqasının XXX turunun oyununda (0:3) zədələnməsi sabəb olub.

    İlk hissədə əvəzlənən oyunçunun dizindəki çarpaz bağı qopub və o, əməliyyat olunacaq.

    Xatırladaq ki, David Santos cari mövsümün əvvəlində "Şamaxı"ya keçmişdi.

