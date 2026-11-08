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    Şahruddin Məhəmmədəliyev "Qarabağ"da 100-cü Premyer Liqa oyununa çıxıb

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:27
    Şahruddin Məhəmmədəliyev Qarabağda 100-cü Premyer Liqa oyununa çıxıb

    "Qarabağ"ın qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev Ağdam klubunun heyətində 100-cü Premyer Liqa matçına çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Onun yubileyi "Turan Tovuz"la ev oyununa təsadüf edib. Misli Premyer Liqasının XI turunda qolkiperin komandası 0:1 hesabı ilə uduzub.

    O, "Qarabağ"da 2016/2017 mövsümündə debüt edib. Şahrudin 11 mövsümdə 54 qol buraxıb.

    Qeyd edək ki, Məhəmmədəliyev turnirin tarixində eyni komandada 100 və daha çox oyun keçirən 218-ci futbolçu olub.

    Şahruddin Məhəmmədəliyev Qarabağ FK Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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