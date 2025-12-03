İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 16:37
    Sabah Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanıb

    "Sabah" Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, "bayquşlar" 1/8 finalda "İmişli"yə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Paytaxt təmsilçisi 1/4 finalda "Qəbələ" - "Şəfa" cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" isə "Baku Sportinq"i (1:0) məğlub edib.

