"Sabah" Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 16:37
"Sabah" Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, "bayquşlar" 1/8 finalda "İmişli"yə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Paytaxt təmsilçisi 1/4 finalda "Qəbələ" - "Şəfa" cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" isə "Baku Sportinq"i (1:0) məğlub edib.
Son xəbərlər
17:04
Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 10 % artıbİKT
17:01
Foto
Azərbaycan Bəhreyn və Küveyt ilə qarşılıqlı investisiya imkanlarını müzakirə edibMaliyyə
16:55
Avropa Komissiyası 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
16:51
Rahid Əmirquliyev: "Özümü klub prezidenti yox, futbolçu kimi hiss edirəm" - MÜSAHİBƏFutbol
16:51
Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Brüsseldə Aİ rəsmiləri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
16:51
Foto
Azərbaycan Çində keçirilən Dünya Külək Enerjisi Konfransında təmsil olunurEnergetika
16:50
Foto
İmişlidə əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
16:42
Azərbaycanın içki istehsalçısının xalis mənfəəti azalıbMaliyyə
16:39