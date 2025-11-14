İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya verib

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 03:09
    Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya verib

    Portuqaliya millisinin hücumçusu və kapitanı Kriştianu Ronaldu DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində IX turunda İrlandiya yığmasına qarşı oyunun 59-cu dəqiqəsində birbaşa qırmızı vərəqə almasına istehzalı reaksiya verib.

    "Report"un xəbərinə görə, futbolçu meydandan qovularkən baş barmaqlarını qaldırıb.

    Hakim əvvəlcə 40 yaşlı futbolçuya müdafiəçi Dara O Şini arxadan dirsəklə vurduğuna görə sarı vərəqə göstərib, lakin monitorda epizodu nəzərdən keçirdikdən sonra onu ​​meydandan qovub.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma İrlandiya millisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Dörd turdan sonra İrlandiya millisinin dörd xalı var və turnir cədvəlində F qrupunda üçüncü yerdədir. Portuqaliya yığması 10 xalla birinci yerdə qərarlaşıb.

    Kriştianu Ronaldu DÇ-2026 İrlandiya millisi

    Son xəbərlər

    03:09
    Foto

    Ronaldu İrlandiya yığmasına qarşı oyundan qovulmasına istehzalı reaksiya verib

    Futbol
    02:48

    Ermənistanda müxalif bloqerlər iki ay müddətinə həbs edilib

    Region
    02:29
    Video

    Ərdoğan təyyarə qəzasında həlak olan hərbçinin atasına başsağlığı verib

    Region
    01:58

    Gürcüstan XİN: Aİ ölkəmizlə münasibətlərdə özünü dalana salıb

    Region
    01:42

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsi: Fransa və İngiltərə milliləri qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    ABŞ Avropada "Antifa" ilə bağlı birlikləri terrorçular siyahısına daxil edib

    Digər ölkələr
    00:52

    Gürcüstan XİN: Brüssel vizanı dayandırsa, məsuliyyət onların üzərinə düşəcək

    Region
    00:32

    "Barselona" "Kamp Nou"da Messinin abidəsinin qoyulmasını planlaşdırır

    Futbol
    00:04

    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti