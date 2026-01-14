İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Rauf Rüstəmli: "Daha çox oynamaq şansı qazanmaq üçün "Karvan-Yevlax"a keçdim"

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:57
    Rauf Rüstəmli: Daha çox oynamaq şansı qazanmaq üçün Karvan-Yevlaxa keçdim

    Rauf Rüstəmli daha çox oyun şansı qazanmaq üçün "Sabah"dan "Karvan-Yevlax"a keçib.

    Yarımmüdafiəçi bunu "Report"a açıqlamasında bildirib.

    O, "Sabah"dan ayrılmaq qərarı haqqında danışıb:

    "Sabah" çox iddialı komandadır və düşündüm ki, orada az oyun şansı qazanacağam. Məhz daha çox şans qazanacağım komandaya keçmək istəyirdim. "Karvan-Yevlax" rəhbərliyinə də "çox sağ ol" deyirəm ki, mənə bu şansı yaratdılar".

    22 yaşlı futbolçu Yevlax təmsilçisini seçməsində Füzuli Məmmədovun da rolunun olduğunu vurğulayıb:

    "Baş məşqçimizlə danışdıq. Onun fikirləri də mənim üçün önəmli idi və bura gəlməyə qərar verdim. Hazırda hər şey qaydasındadır, məni xoş qarşıladılar. Heç bir çətinliyim yoxdur".

    R.Rüstəmli komandanın turnir cədvəlindəki mövqeyinə də toxunub:

    "Turnir cədvəlində sonuncu pillədə yer alsaq da, bu vəziyyətdən çıxacağımıza inanıram. Komandanın uğurlu çıxış etməsi üçün əlimdən gələni edəcəyəm".

    Qeyd edək ki, bölgə təmsilçisi Rauf Rüstəmlini "Sabah"dan mövsümün sonunadək icarəyə götürüb. "Karvan-Yevlax" hazırda Misli Premyer Liqasının turnir cədvəlində 6 xalla sonuncu - 12-ci pillədə qərarlaşıb.

    Rauf Rüstəmli "Karvan-Yevlax" Misli Premyer Liqası "Sabah" klubu

    Son xəbərlər

    13:57

    Rauf Rüstəmli: "Daha çox oynamaq şansı qazanmaq üçün "Karvan-Yevlax"a keçdim"

    Futbol
    13:42

    Naxçıvanda MAXE qəbulu elan edilib

    Hərbi
    13:40
    Video

    Tailandda kranın qatarın üzərinə aşması nəticəsində ölənlərin sayı 29-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:35

    KİV: İsrail və ərəb ölkələri ABŞ-dən İrana hücum etməməyi xahiş edir

    Region
    13:34

    "Qarabağ"ın növbəti iki yoxlama oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Futbol
    13:33

    Uitkoff və Kuşner yanvarda Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır

    Region
    13:30

    Azərbaycanda 5 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    13:22

    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq

    Region
    13:19

    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti