    Qurban Qurbanov: "Real danışsaq, Azərbaycan klubu Çempionlar Liqası kimi böyük turnirdə oynamamalıdır"

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 23:24
    Qurban Qurbanov: Real danışsaq, Azərbaycan klubu Çempionlar Liqası kimi böyük turnirdə oynamamalıdır

    Real baxdıqda, Azərbaycan klubu UEFA Çempionlar Liqası kimi böyük turnirdə çıxış etməməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda "Napoli"yə qarşı keçirəcəkləri oyundan öncə mətbuat konfransında deyib.

    İtaliyalı jurnalistin sualını cavablandıran mütəxəssis Ağdam klubunun inkişafından danışıb:

    "Azərbaycan futbolunun reallığından danışsaq, klubumuz UEFA Çempionlar Liqası kimi böyük turnirdə çıxış etməməlidir. Lakin bizim hədəfimiz daim inkişaf etmək, irəliyə addımlamaq və uğur qazanmaqdan ibarətdir. İldən-ilə gücümüzü artırmağa çalışırıq. Bizim arzumuz qitənin ən nüfuzlu klub turnirində bacardığımız qədər çox çıxış etmək və maksimum irəli getməkdir. Turnir cədvəlində bizə rəqib olan komandalarla oyunlardan zövq almağa çalışırıq. Nəticə qazana bilməsək belə, böyük komandalara qarşı öz cəsarətli çıxışlarımızla yadda qalmaq istəyirik. Builki nəticələrimizə görə çox sevinirik və özümüzə inam hissi artmaqdadır".

    Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 25-də "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

