Qurban Qurbanov: "Nyukasl"la cavab oyunu haqqında danışmaq asan deyil"
- 23 fevral, 2026
- 14:04
Cavab oyunu haqqında danışmaq asan deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Nyukasl"la (İngiltərə) cavab matçından öncə Bakıdakı mətbuat konfransında deyib.
O, İngiltərədə baş tutacaq görüşə hazırlığı dəyərləndirib:
"Cavab qarşılaşması haqqında danışmaq çətindir. Təhlil apardıq. Səfərdə daha diqqətli, məsuliyyətli olmalıyıq. Hazırda oyunumuzu daha da yaxşılaşdırmaq istəyirik. Bəlkə də "Nyukasl" ən yaxşı oyunlarından birini bizə qarşı keçirdi. Düşündükləri hər şey alındı. İkinci qoldan sonra sanki nokauta düşdük. İkinci hissədə daha sərbəst oldular. Rəqiblərin səviyyəsi daha da artır. 5-4-1 sistemi məni cəlb edən sistemlərdən biridir.
Qurban Qurbanov hazırlığı Bakıya salmağın səbəbini açıqlayıb:
"Oyundan sonra bərpa üçün vaxt lazım idi. Ona görə də Bakıda hazırlıq keçdik. Çünki 11-12 saat yolda olmaq yorucu olardı. Bir neçə dəfə belə proqramımız olub".
Mütəxəssis "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmasına toxunub:
"Neftçi" rəhbərliyinə bir daha təşəkkür edirəm. Bu, sırf nəticəyə görə atdığımız addım deyildi. Sadəcə, oyun qrafiki sıx idi. Rəqibimiz bəlli idi və oyuna yaxşı hazırlaşmaq lazım idi. Başa düşmək lazımdır. Belə müraciətlər əvvəllər də olub. O qədər problemlər var ki... Bu, müzakirə ediləcək problem deyil. Sabah kimsə bizdən belə xahiş edə bilər. Həmişə digər klublarla münasibətimiz yaxşı olub".
Qurban Qurbanov zədəli futbolçu Bəhlul Mustafazadənin hazırkı durumu haqqında danışıb:
"Bəhlulun psixoloji durumu normaldır. Böyük futbolda belə zədələr olur. İnanırıq ki, tezliklə sağalacaq və komandaya qoşulacaq".
"Qarabağ"ın baş məşqçisi transferlərlə bağlı fikirlərini də söyləyib:
"Hər mövqeyə oyunçu götürmək, keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırmaq istəyirik. İndidən transferlər üçün baxışlar keçiririk. Öncə ölkə çempionatında liderlər sırasında olmalıyıq. Xeyli transferlər etməliyik. Hazırda "Nyukasl"la oyunu düşünürük. Baxmayaraq ki, İngiltərədə yaxşı nəticə göstərmək real görünmür. İngiltərə çempionatı digərlərindən fərqlənir və birbaşa üstündür. Orada futbolçuların keyfiyyəti, məbləğlər digər klublardan üstündür. Ağıllı oynamalıyıq. Bugünkü uğura uduza-uduza, yıxıla-yıxıla gəlmişik. Ona görə də cəsarətli olmalıyıq".
Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" görüşü fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq. Bakıdakı ilk qarşılaşmada qonaqlar 6:1 hesabı ilə üstün olub.