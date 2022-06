Norveçdə qapıçı baxımlı qolla komandasını məğlubiyyətdən xilas edib

Norveçin II Liqasında "Yullern" və "Sotra" komandaları arasında keçirilmiş oyunda maraqlı hadisə baş verib.

"Report"un məlumatına görə, qonaqların qapıçısı Morten Qrasmo matçın əsas vaxtına əlavə olunmuş 5-ci dəqiqədə başı üzərindən aşırma zərbə ilə komandasını məğlubiyyətdən xilas edib. Görüş 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, 27 yaşlı norveçli qolkiper bütün peşəkar karyerasını "Sotra" klubunda keçirib.