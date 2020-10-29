"Qarabağ" və "Vilyarreal"ın start heyətləri açıqlandı

UEFA Avropa Liqasında I qrupunda II tur matçında üz-üzə gələcək "Qarabağ" və İspaniya "Vilyarreal"ının start heyətləri açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar...
"Qarabağ": 1. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 77. Donald Gerye, 81. Kevin Medina, 4. Rahil Məmmədov, 30. Abbas Hüseynov, 6. Patrik Andrade, 2. Qara Qarayev (kap.), 10. Abdullah Zubir, 9. Xayme Romero, 7. Ovusu Kvabena
Ehtiyat oyunçular: 12. Emil Balayev, 94. Ayhan Araslı, 5. Maksim Medvedev, 8. Uroş Matiç, 11. Mahir Emreli, 18. İsmayıl İbrahimli, 22. Musa Qurbanlı, 27. Tural Bayramov, 44. Elvin Cəfərquliyev, 55. Bədavi Hüseynov
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
"Vilyarreal": 13. Xeronimo Rulyi, 24. Alfonso Pedrasa, 21. Xaume Kosta, 4. Pau Torres, 8. Xuan Foyt, 20. Ruben Penya, 21. Samuel Çukvueze, 10. Visente İborra (kap.), 14. Manu Trigeros, 16. Takefusa Kubo, 9. Karlos Bakka
Ehtiyat oyunçular: 1. Serxio Asenxo, 35. Filip Yörgensen, 2. Mario Qaspar, 3. Raul Albiol, 6. Ramiro Funes Mori, 17. Pako Alkaser, 19. Fransis Koklen, 23. Moi Qomes, 30. Yeremi Pino, 32. Aleks Baena, 34. Fernando Ninyo
Baş məşqçi: Unai Emeri
Qeyd edək ki, bu gün Türkiyənin İstanbul şəhərindəki "Başakşehir Fatih Terim" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də başlanacaq.