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    "Qarabağ" - "Neftçi" oyununu Kamal Umudlu idarə edəcək

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:47
    Qarabağ - Neftçi oyununu Kamal Umudlu idarə edəcək

    Misli Premyer Liqasında VIII turun oyunlarının təyinatları bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    "Qarabağ" - "Neftçi" oyunu FIFA referisi Kamal Umudluya tapşırılıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VIII tur

    16 oktyabr

    15:00. "Şamaxı" – "Şəfa"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Səbuhi Bayramov.

    VAR: Elvin Bayramov.

    AVAR: Tərlan Talıbzadə.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Vüqar Həsənli, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Murad Səlimov.

    VAR: Əkbər Əhmədov.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    SOCAR Polymer Arena

    17 oktyabr

    16:00. "Qəbələ" – "Sabah"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Namiq Bəkirov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:00. "Qarabağ" – "Neftçi"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Fərid Hacıyev.

    VAR: Əli Əliyev.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüsyenov.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    18 oktyabr

    15:00. "İmişli" - "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Elşad Abdullayev, Kamran Bayramov, Mahmud Bağırzadə.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Gülnurə Əkbərzadə.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:30. "Kəpəz" – "Zirə"

    Hakimlər: Emin Əliyev, Cəmil Quliyev, Müslüm Əliyev, Ruslan Quliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Kərim Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Gəncə şəhər stadionu

    Azərbaycan Premyer Liqası Kamal Umudlu Neftçi FK Qarabağ FK
    44 - Tezliklə
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