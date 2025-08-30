"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Futbol
    • 30 avqust, 2025
    • 17:01
    Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    "Qarabağ" klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

    "Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi ilk matçını səfərdə Portuqaliyanın "Benfika" klubuna qarşı keçirəcək.

    Qarşılşama sentyabrın 16-da keçiriləcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    2025-ci il

    I tur

    16 sentyabr

    23:00. "Benfika (Portuqaliya) - "Qarabağ"

    II tur

    1 oktyabr

    20:45. "Qarabağ" - "Kopenhagen" (Danimarka)

    III tur

    22 oktyabr

    20:45. "Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ"

    IV tur

    4 noyabr

    21:45. "Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə)

    V tur

    25 noyabr

    00:00. "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ"

    VI tur

    10 dekabr

    21:45. "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)

    VII tur

    2026-cı il

    21 yanvar

    21:45. "Qarabağ" - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

    VIII tur

    28 yanvar

    24:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ"

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə fevralın 17-18-də start veriləcək. Turnirin 2025/2026 mövsümünün qalibi mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq final matçından sonra müəyyənləşəcək.

