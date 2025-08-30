"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi müəyyənləşib
- 30 avqust, 2025
- 17:01
"Qarabağ" klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi ilk matçını səfərdə Portuqaliyanın "Benfika" klubuna qarşı keçirəcək.
Qarşılşama sentyabrın 16-da keçiriləcək.
UEFA Çempionlar Liqası
2025-ci il
I tur
16 sentyabr
23:00. "Benfika (Portuqaliya) - "Qarabağ"
II tur
1 oktyabr
20:45. "Qarabağ" - "Kopenhagen" (Danimarka)
III tur
22 oktyabr
20:45. "Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ"
IV tur
4 noyabr
21:45. "Qarabağ" - "Çelsi" (İngiltərə)
V tur
25 noyabr
00:00. "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ"
VI tur
10 dekabr
21:45. "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)
VII tur
2026-cı il
21 yanvar
21:45. "Qarabağ" - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)
VIII tur
28 yanvar
24:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ"
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə fevralın 17-18-də start veriləcək. Turnirin 2025/2026 mövsümünün qalibi mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq final matçından sonra müəyyənləşəcək.