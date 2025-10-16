İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    "Qarabağ"ın rəqibinin baş məşqçisi "Yuventus"u çalışdıra bilər

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:33
    Qarabağın rəqibinin baş məşqçisi Yuventusu çalışdıra bilər

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqiblərindən İngiltərə təmsilçisi "Çelsi"nin baş məşqçisi Entso Mareska İtaliya komandasını çalışdıra bilər.

    "Report" "Teamtalk"a istinadən xəbər verir ki, 45 yaşlı mütəxəssis ölkəsində "Yuventus" kollektivinə rəhbərlik edə bilər.

    Onun "zadəganlar"la 2029-cu ilə qədər müqaviləsi olsa da, Premyer Liqa klubunda uzun müddət işləyəcəyi istisna edilir.

    "Qoca sinyora" rəhbərliyi isə Mareskanın xidmətində maraqlıdır.

    Mareska 2024-cü ildən "Çelsi"ni çalışdırır. Onun rəhbərliyi altında komanda 46 qələbə qazanıb, 11 heç-heçə edib və 17 dəfə məğlub olub.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu noyabrın 5-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

