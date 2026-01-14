"Qarabağ"ın növbəti iki yoxlama oyununun başlama saatı açıqlanıb
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 13:34
"Qarabağ" komandasının növbəti yoxlama oyunlarının başlama saatı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hazırkı ölkə çempionu məlumat yayıb.
Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv yanvarın 16-da iki matça çıxacaq.
İlk rəqib Xotvatiya təmsilçisi "Osiyek" olacaq. "Köhlən atlar" ardınca Polşanın "Zaqlebye" klubu ilə üz-üzə gələcək.
Birinci qarşılaşma saat 12:00-da, ikinci görüş isə 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" ilk yoxlama matçında Özbəkistan təmsilçisi "Neftçi"ni beş cavabsız qolla üstələyib.
