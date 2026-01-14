İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Qarabağ"ın növbəti iki yoxlama oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:34
    Qarabağın növbəti iki yoxlama oyununun başlama saatı açıqlanıb

    "Qarabağ" komandasının növbəti yoxlama oyunlarının başlama saatı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hazırkı ölkə çempionu məlumat yayıb.

    Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv yanvarın 16-da iki matça çıxacaq.

    İlk rəqib Xotvatiya təmsilçisi "Osiyek" olacaq. "Köhlən atlar" ardınca Polşanın "Zaqlebye" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    Birinci qarşılaşma saat 12:00-da, ikinci görüş isə 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" ilk yoxlama matçında Özbəkistan təmsilçisi "Neftçi"ni beş cavabsız qolla üstələyib.

