İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Atletik"lə oyunu öyrənmək fürsəti kimi qəbul etsək, bu, məğlubiyyət sayılmır"

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:25
    Qarabağın futbolçusu: Atletiklə oyunu öyrənmək fürsəti kimi qəbul etsək, bu, məğlubiyyət sayılmır

    "Qarabağ"ın futbolçusu Leandro Andrade Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İspaniya təmsilçisi "Atletik"ə uduzduqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə şəxsi instaqram hesabında paylaşım edib.

    L.Andrade məğlubiyyətdən dərs çıxaracaqlarını bildirib:

    "Əgər bunu öyrənmək fürsəti kimi qəbul etsək, bu, məğlubiyyət sayılmır".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdə rəqibinə 1:3 hesabı ilə uduzub. Azərbaycan çempionunun yeganə qoluna 1-ci dəqiqədə Leandro Andrade imza atıb.

    UEFA Çempionlar Liqası Leandro Andrade "atletik" - "qarabağ" oyunu

    Son xəbərlər

    12:06

    Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Digər
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    11:58

    Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"

    Biznes
    11:53

    Parlament Ali Məhkəməyə hakimlərin təyin edilməsini təsdiqləyib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti