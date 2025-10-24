"Qarabağ"ın futbolçusu: "Atletik"lə oyunu öyrənmək fürsəti kimi qəbul etsək, bu, məğlubiyyət sayılmır"
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 11:25
"Qarabağ"ın futbolçusu Leandro Andrade Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İspaniya təmsilçisi "Atletik"ə uduzduqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb.
"Report"un məlumatına görə, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə şəxsi instaqram hesabında paylaşım edib.
L.Andrade məğlubiyyətdən dərs çıxaracaqlarını bildirib:
"Əgər bunu öyrənmək fürsəti kimi qəbul etsək, bu, məğlubiyyət sayılmır".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" səfərdə rəqibinə 1:3 hesabı ilə uduzub. Azərbaycan çempionunun yeganə qoluna 1-ci dəqiqədə Leandro Andrade imza atıb.
