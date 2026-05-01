"Qarabağ"ın futbolçuları Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov Əvəzedicilər Liqasında qol vurublar

    Futbol
    • 01 may, 2026
    • 13:57
    Qarabağın futbolçuları Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov Əvəzedicilər Liqasında qol vurublar

    "Qarabağ"ın futbolçuları Abbas Hüseynov və Elvin Cəfərquliyev Əvəzedicilər Liqasında qol vurublar.

    "Report" xəbər verir ki, cinah müdafiəçiləri 24-cü turda "Qarabağ-2"nin "Zirə-2"yə qalib gəldiyi matçda fərqləniblər.

    Hüseynov 49-cu dəqiqədə rəqib qapısına yol tapıb. Cəfərquliyev isə 73-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib. Görüş "Qarabağ-2"nin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynov intizam qaydalarını pozduqları üçün baş məşqçi Qurban Qurbanov tərəfindən əsas komandadan uzaqlaşdırılıblar.

