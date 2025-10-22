İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    "Qalatasaray"ın futbolçusu Çempionlar Liqası oyunundan əvvəl zədələnib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:24
    Qalatasarayın futbolçusu Çempionlar Liqası oyunundan əvvəl zədələnib

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Norveç təmsilçisi "Budyo Qlimt"ə qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunundan əvvəl itki ilə üzləşib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, İlkay Gündoğan zədələnib.

    34 yaşlı yarımmüdafiəçi məşqdə zədələnib. Onun bugünkü matçda meydana çıxmayacağı bildirilib.

    Qeyd edək ki, "Qalatasaray" - "Budyo Qlimt" matçı Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək.

