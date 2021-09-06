"Qalatasaray" futbolçusunu icarəyə verib

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu futbolçusu Emre Akbabanı icarəyə verib.
"Report" xəbər verir ki, "Alanyaspor" 29 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb.
Akbaba 2021/2022 mövsümünü bölgə təmsilçisində keçirəcək.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildən "Qalatasaray"da çıxış edən Emre Akbaba 2016 - 2018-ci illərdə Alanya təmsilçisinin formasını geyinib.
Yine, yeni, yeniden…— Aytemiz Alanyaspor ️ (@Alanyaspor)
Evine hoş geldin Emre Akbaba!
#AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/gm0j5pVleD September 6, 2021