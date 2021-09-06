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"Qalatasaray" futbolçusunu icarəyə verib

"Qalatasaray" futbolçusunu icarəyə verib Türkiyə "Qalatasaray"ından ayrılan fubolçu Emre Akbabanın yeni klubu müəyyənləşib.
Futbol
6 Sentyabr , 2021 13:51
Qalatasaray futbolçusunu icarəyə verib
Emre Akbaba

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu futbolçusu Emre Akbabanı icarəyə verib.

"Report" xəbər verir ki, "Alanyaspor" 29 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatdığını açıqlayıb.

Akbaba 2021/2022 mövsümünü bölgə təmsilçisində keçirəcək.

Qeyd edək ki, 2018-ci ildən "Qalatasaray"da çıxış edən Emre Akbaba 2016 - 2018-ci illərdə Alanya təmsilçisinin formasını geyinib.

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