PSV Danimarka klubunu darmadağın edib, "Olimpiakos" "Lüdoqorets"i uda bilməyib

UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start verilib.

UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 7 qarşılaşma keçirilib.

"Neftçi"ni bu turnirdən kənarlaşdırmış "Olimpiakos" Yunanıstanda Bolqarıstan "Lüdoqorets"ini qəbul edib. Görüşün ikinci hissəsində qonaqlar önə keçsə də, sona doğru meydan sahibləri məğlubiyyətdən yaxa qurtara bilib - 1:1.

Daha bir gözlənilməz nəticə Moldova "Şerif"inin Serbiyada "Srvena Zvezda" ilə eyni hesablı heç-heçə etməsi olub.

II raundda Türkiyə "Qalatasaray"ından güclü olan PSV Niderlandda Danimarkanın "Midtüllan" klubunu sınağa çəkib. Bu qarşılaşmada da Eyndhoven təmsilçisi böyük hesabla qalib gəlib - 3:0.

3 Avqust

Çempionlar Liqası, III təsnifat mərhələsi

İlk oyunlar

21:00. "Malmö" (İsveç) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 2:1

Qollar: Soren Rieks, 47. Velko Birmançeviç, 49 - Stiven Deyvis, 90+5

21:00. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Monako" (Fransa) - 0:2

Qollar: Orelyen Tçuameni, 37. Kevin Volland, 59

22:00. ÇFR (Rumıniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) - 1:1

Qol: Kristian Manea, 4 - Vinsent Sierro, 90+3

22:00. "Genk" (Belçika) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 1:2

Qollar: Pol Onuaçu, 39 - Tete, 63. Alan Patrik, 83

22:00. PSV (Niderland) - "Midtüllan" (Danimarka) - 3:0

Qollar: Noni Madueke, 19. Mario Götse, 29. Kodi Qakpo, 32

23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Şerif" (Moldova) - 1:1

Qollar: Loi Dioni, 45+1 - Frank Kastanyeda, 33

23:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 1:1

Qollar: Agibu Kamara, 87 - Kiril Despodov, 50

Qeyd edək ki, daha 3 oyun avqustun 4-də olacaq. Cavab görüşləri isə 10 avqustda keçiriləcək.