О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига чемпионов: Зафиксированы ряд неожиданных результатов

Лига чемпионов: Зафиксированы ряд неожиданных результатов Стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
4 августа 2021 г. 01:43
Лига чемпионов: Зафиксированы ряд неожиданных результатов

Стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день было сыграно 7 матчей.

"Олимпиакос", выбивший из турнира "Нефтчи", принимал болгарский "Людогорец" в Греции. Хозяевам поля под занавес игры удалось избежать поражения - 1:1.

Еще один неожиданный ничейный результат был зафиксирован в Сербии между молдавским "Шерифом" и "Црвеной звездой" - 1:1.

3 августа

Лига чемпионов, III отборочный раунд

Первые игры

21:00. "Мальмё" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1

21:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако" (Франция) - 0:2

22:00. ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1

22:00. "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 1:2

22:00. ПСВ (Нидерланды) - "Мидтюллан" (Дания) - 3:0

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова) - 1:1

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Людогорец" (Болгария) - 1:1.

Отметим, что еще 3 матча состоятся 4 августа. Ответные встречи пройдут 10 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке PSV Danimarka klubunu darmadağın edib, "Olimpiakos" "Lüdoqorets"i uda bilməyib

Другие новости из категории

Карабах объявил о новом трансфере
Фото"Карабах" объявил о новом трансфере
4 августа 2021 г. 01:23
Для Намика Алескерова будет подготовлена ​​специальная маска
Для Намика Алескерова будет подготовлена ​​специальная маска
3 августа 2021 г. 23:56
​​​​​​​Самир Абасов: Ответную встречу начнем с нуля
​​​​​​​Самир Абасов: Ответную встречу начнем с нуля
3 августа 2021 г. 23:43
Главный тренер ХИК: В ответном матче ожидаю сюрприза от соперника
Главный тренер ХИК: В ответном матче ожидаю сюрприза от соперника
3 августа 2021 г. 23:31
Лига Европы: Нефтчи сыграл вничью с чемпионом Финляндии - ОБНОВЛЕНО
ВидеоЛига Европы: "Нефтчи" сыграл вничью с чемпионом Финляндии - ОБНОВЛЕНО
3 августа 2021 г. 22:51
Карабах представил нового футболиста команды
"Карабах" представил нового футболиста команды
3 августа 2021 г. 17:14
Ричард Алмейда вернулся в Карабах
Ричард Алмейда вернулся в "Карабах"
3 августа 2021 г. 16:49
Футболист сборной Азербайджана перешел в нидерландский клуб
Футболист сборной Азербайджана перешел в нидерландский клуб
3 августа 2021 г. 13:55
Испанский футболист отказал трем клубам ради Карабаха
Испанский футболист отказал трем клубам ради "Карабаха"
3 августа 2021 г. 13:18
Финский клуб на игру с Нефтчи выйдет с потерями
Финский клуб на игру с "Нефтчи" выйдет с потерями
3 августа 2021 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi