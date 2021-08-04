Лига чемпионов: Зафиксированы ряд неожиданных результатов

Стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день было сыграно 7 матчей.

"Олимпиакос", выбивший из турнира "Нефтчи", принимал болгарский "Людогорец" в Греции. Хозяевам поля под занавес игры удалось избежать поражения - 1:1.

Еще один неожиданный ничейный результат был зафиксирован в Сербии между молдавским "Шерифом" и "Црвеной звездой" - 1:1.

3 августа

Лига чемпионов, III отборочный раунд

Первые игры

21:00. "Мальмё" (Швеция) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1

21:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Монако" (Франция) - 0:2

22:00. ЧФР (Румыния) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1

22:00. "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 1:2

22:00. ПСВ (Нидерланды) - "Мидтюллан" (Дания) - 3:0

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Шериф" (Молдова) - 1:1

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Людогорец" (Болгария) - 1:1.

Отметим, что еще 3 матча состоятся 4 августа. Ответные встречи пройдут 10 августа.