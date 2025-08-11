PSJ-nin futbolçusu UEFA Superkuboku oyununu buraxacaq

Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Joau Neveş İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"ə qarşı keçirəcəkləri UEFA Superkuboku oyununu buraxacaq.
"Report" "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, buna 20 yaşlı yarımmüdafiəçinin klublararası dünya çempionatının finalında İngiltərənin "Çelsi" komandasına uduzduqları görüşdə qırmızı vərəqə alması səbəb olub.
Portuqaliyalı oyunçu bütün rəsmi yarışlara şamil edilən 2 matçlıq cəzanı çəkməlidir.
Qeyd edək ki, UEFA Superkuboku uğrunda oyun avqustun 13-də keçiriləcək. PSJ ötən mövsüm Çempionlar Liqasını, "Tottenhem" isə Avropa Liqasını qazanıb. Neveş Liqa 1-də isə "Nant"la görüşdə meydana çıxmayacaq.