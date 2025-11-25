PSJ fransalı müdafiəçini pul ödəmədən heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 25 noyabr, 2025
- 16:03
Fransanın PSJ klubu Almaniya təmsilçisi "Bavariya"da çıxış edən Dayo Upamekanonu pul ödəmədən heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisi 27 yaşlı müdafiəçini yayda transfer etmək niyyətindədir.
Bundan əlavə, İspaniyanın "Real" klubu da fransalı oyunçunu yaxından izləyir.
Münhen komandası müdafiəçinin müqavilə müddətinin uzadılması üçün danışıqlar aparır.
Qeyd edək ki, Dayo Upamekanonun "Bavariya" ilə sözləşməsi 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsümdə 15 matçda iştirak edib.
