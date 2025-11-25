İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    PSJ fransalı müdafiəçini pul ödəmədən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:03
    PSJ fransalı müdafiəçini pul ödəmədən heyətinə qatmaq istəyir

    Fransanın PSJ klubu Almaniya təmsilçisi "Bavariya"da çıxış edən Dayo Upamekanonu pul ödəmədən heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisi 27 yaşlı müdafiəçini yayda transfer etmək niyyətindədir.

    Bundan əlavə, İspaniyanın "Real" klubu da fransalı oyunçunu yaxından izləyir.

    Münhen komandası müdafiəçinin müqavilə müddətinin uzadılması üçün danışıqlar aparır.

    Qeyd edək ki, Dayo Upamekanonun "Bavariya" ilə sözləşməsi 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsümdə 15 matçda iştirak edib.

    Dayot Upamekano PSJ klubu Bavariya klubu transfer

    Son xəbərlər

    16:55

    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir

    Futbol
    16:53

    Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:48

    Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:46

    Bakı metrosunun Bənövşəyi xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    İnfrastruktur
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:37
    Foto

    Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:37

    Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar və kazino oyunları təşkil edən daha iki dəstəni ifşa edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti