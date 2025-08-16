Haqqımızda

Premyer Liqa: "Neftçi" və "Turan Tovuz" yeni mövsümdə ilk oyunlarını bu gün keçirəcəklər

Premyer Liqa: "Neftçi" və "Turan Tovuz" yeni mövsümdə ilk oyunlarını bu gün keçirəcəklər Misli Premyer Liqasının I turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək.
Futbol
16 avqust 2025 09:00
Premyer Liqa: Neftçi və Turan Tovuz yeni mövsümdə ilk oyunlarını bu gün keçirəcəklər

Misli Premyer Liqasının I turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Turan Tovuz" "İmişli"nin qonağı olacaq.

Qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək. Günün ikinci matçında "Neftçi" "Şamaxı"nı qəbul edəcək. Bu görüş saat 20:00-da başlayacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası, I tur

16 avqust (şənbə)

17:00. “İmişli” – “Turan Tovuz”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Cavid Cəlilov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
Şamaxı şəhər stadionu

20:00. “Neftçi” – “Şamaxı”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
“Neftçi Arena”

Qeyd edək ki, ötən gün "Karvan-Yevlax" və "Qəbələ" komandaları arasında keçirilmiş açılış oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Turun digər qarşılaşmaları 17 və 19 avqustda keçiriləcək. "Sabah" - "Qarabağ" görüşü isə təxirə salınıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Премьер-лига: "Нефтчи" и "Туран Товуз" сегодня проведут свои первые матчи в новом сезоне

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Kəpəz yeni transferini açıqlayıb
"Kəpəz" yeni transferini açıqlayıb
16 avqust 2025 10:07
Lionel Messi zədəsini sağaldıb
Lionel Messi zədəsini sağaldıb
16 avqust 2025 09:49
Əl-Nəsr Kinqsli Koman ilə üçillik müqavilə imzalayıb
"Əl-Nəsr" Kinqsli Koman ilə üçillik müqavilə imzalayıb
16 avqust 2025 00:42
Azərbaycan Premyer Liqası: Mövsümün ilk oyununda heç-heçə qeydə alınıb
Azərbaycan Premyer Liqası: Mövsümün ilk oyununda heç-heçə qeydə alınıb
15 avqust 2025 18:56
İtaliya çempionu fransalı yarımmüdafiəçi üçün rəsmi təklif göndərib
İtaliya çempionu fransalı yarımmüdafiəçi üçün rəsmi təklif göndərib
15 avqust 2025 17:36
Sabahın idman direktoru: Komanda toparlanmalı və növbəti oyunlarda özünü inkişaf etdirməlidir
"Sabah"ın idman direktoru: "Komanda toparlanmalı və növbəti oyunlarda özünü inkişaf etdirməlidir"
15 avqust 2025 17:12
Beşiktaş daha bir futbolçunun keçidini həll edib
"Beşiktaş" daha bir futbolçunun keçidini həll edib
15 avqust 2025 16:26
Portuqaliya - Azərbaycan oyununun başlama saatı və stadionu açıqlanıb
Portuqaliya - Azərbaycan oyununun başlama saatı və stadionu açıqlanıb
15 avqust 2025 15:41
Azərbaycan Premyer Liqası klublarının baş məşqçiləri 2025/2026 mövsümü üçün hədəfləri açıqlayıblar - SORĞU
Azərbaycan Premyer Liqası klublarının baş məşqçiləri 2025/2026 mövsümü üçün hədəfləri açıqlayıblar - SORĞU
15 avqust 2025 15:19
Bavariya Çelsinin hücumçusu üçün danışıqlara başlayıb
"Bavariya" "Çelsi"nin hücumçusu üçün danışıqlara başlayıb
15 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi