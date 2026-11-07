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    Premyer Liqa: Autsayderlərin duelində qalib bəlli olmayıb

    Futbol
    • 07 noyabr, 2026
    • 18:21
    Premyer Liqa: Autsayderlərin duelində qalib bəlli olmayıb

    Misli Premyer Liqasının XI turunda "Şəfa" "Araz-Naxçıvan" komandası ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "SOCAR Polymer Arena"da keçirilən autsayderlərin oyununda qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    "Şəfa"nın qollarını Bafode Dansoko (6) və Arsen Ağcabəyov (39) vurublar. "Araz-Naxçıvan"ın heyətində isə Ağadadaş Salyanskiy (35) və Mohamed Mara (43) fərqləniblər.

    "Şəfa" 5 xalla turnir cədvəlində onbirinci sırada yer alıb. 4nxala malik "Araz-Naxçıvan" isə sonuncu - onikincidir.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" isə "Kəpəz"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Azərbaycan Premyer Liqası Şəfa FK Araz-Naxçıvan FK
    Премьер-лига: "Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура
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