Premyer Liqa: Autsayderlərin duelində qalib bəlli olmayıb
Futbol
- 07 noyabr, 2026
- 18:21
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Misli Premyer Liqasının XI turunda "Şəfa" "Araz-Naxçıvan" komandası ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "SOCAR Polymer Arena"da keçirilən autsayderlərin oyununda qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
"Şəfa"nın qollarını Bafode Dansoko (6) və Arsen Ağcabəyov (39) vurublar. "Araz-Naxçıvan"ın heyətində isə Ağadadaş Salyanskiy (35) və Mohamed Mara (43) fərqləniblər.
"Şəfa" 5 xalla turnir cədvəlində onbirinci sırada yer alıb. 4nxala malik "Araz-Naxçıvan" isə sonuncu - onikincidir.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" isə "Kəpəz"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
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