Премьер-лига: "Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура

"Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:2.

Голы хозяев забили Бафоде Дансоко (6) и Арсен Агджабеков (39), в составе нахчыванцев отличились Агададаш Сальянский (35) и Мохамед Мара (43).

У "Шафа" 5 очков и 11-я строчка в турнирной таблице, "Араз-Нахчыван" набрал 4 балла и расположился на последнем, 12-м месте.

В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" одолел "Кяпяз" со счетом 1:0.