Премьер-лига: "Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура
Футбол
- 07 ноября, 2026
- 18:35
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"Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:2.
Голы хозяев забили Бафоде Дансоко (6) и Арсен Агджабеков (39), в составе нахчыванцев отличились Агададаш Сальянский (35) и Мохамед Мара (43).
У "Шафа" 5 очков и 11-я строчка в турнирной таблице, "Араз-Нахчыван" набрал 4 балла и расположился на последнем, 12-м месте.
В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" одолел "Кяпяз" со счетом 1:0.
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