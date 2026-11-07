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    Премьер-лига: "Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура

    Футбол
    • 07 ноября, 2026
    • 18:35
    Премьер-лига: Шафа и Араз-Нахчыван сыграли вничью в матче 11-го тура

    "Шафа" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью в матче 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:2.

    Голы хозяев забили Бафоде Дансоко (6) и Арсен Агджабеков (39), в составе нахчыванцев отличились Агададаш Сальянский (35) и Мохамед Мара (43).

    У "Шафа" 5 очков и 11-я строчка в турнирной таблице, "Араз-Нахчыван" набрал 4 балла и расположился на последнем, 12-м месте.

    В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" одолел "Кяпяз" со счетом 1:0.

    ФК Шафа ФК Араз-Нахчыван
    Premyer Liqa: Autsayderlərin duelində qalib bəlli olmayıb
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