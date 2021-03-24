Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində üz-üzə gələcək Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb
Futbol
137
24 Mart , 2021 22:19
Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

DÇ-2022-nin seçmə oyununda üz-üzə gələcək Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar...

Portuqaliya: 12. Antoni Lopeş, 3. Dominquş Duarte, 4. Ruben Diaş, 5, Nunu Mendeş, 7. Kriştianu Ronaldu, 8. Joau Moutinyu, 18. Ruben Neviş, 19. Pedru Netu, 9. Andre Silva, 10. Bernardu Silva, 20. Juan Kanselu

Ehtiyat oyunçular: 1. Joze Sa, 22. Ruy Silva, 2. Luiş Netu, 6. Joze Fonte, 11. Brunu Fernandeş, 13. Joau Palinya, 14. Serjiu Oliveyra, 15. Rafa Silva, 16. Renatu Sanşeş, 17. Diequ Jota, 21. Sedrik, 23. Joau Feliş

Baş məşqçi: Fernandu Santuş

Azərbaycan: 12. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 3. Azər Salahlı, 18. Anton Krivotsyuk, 14. Elvin Bədəlov, 15. Bədavi Hüseynov, 5. Maksim Medvedev (k.), 13. Abbas Hüseynov, 6. Vüqar Mustafayev, 8. Emin Mahmudov, 10. Mahir Emreli, 9. Əli Qurbani

Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev, 23. Mehdi Cənnətov, 2. Sertan Taşqın, 4. Bəhlul Mustafazadə, 7. Anatoli Nuriyev, 11. Ramil Şeydayev, 16. Aleksey İsayev, 17. Elvin Cəfərquliyev, 19. Təmkin Xəlilzadə, 20. İsmayıl İbrahimli, 21. Namik Ələskərov, 22. Amil Yunanov

Baş məşqçi: Canni De Byazi

Qeyd edək ki, bu gün İtaliyanın Turin şəhərindəki "Yuventus" stadionunda keçiriləcək Portuqaliya - Azərbaycan matçı Bakı vaxtı ilə 23:45-də start götürəcək.

Bizim Instagram səhifəmizə abunə olun

Tərəfdaşların xəbərləri

Ən çox oxunan xəbərlər

Nazirlikdən “WhatsApp”da yaranan problemlə bağlı açıqlama
Nazirlikdən “WhatsApp”da yaranan problemlə bağlı açıqlama
19 Mart , 2021 23:53
Bakıda dumanlı havanın səbəbi açıqlandı
Bakıda dumanlı havanın səbəbi açıqlandı
18 Mart , 2021 10:07
Bir çox ölkələrdə İnstaqram və “WhatsApp” işləmir
Bir çox ölkələrdə İnstaqram və “WhatsApp” işləmir
19 Mart , 2021 22:04
Ərəblərin drona göyərçin bağlayıb şahinə yem etmələri ilə bağlı rəsmi açıqlama
Ərəblərin drona göyərçin bağlayıb şahinə yem etmələri ilə bağlı rəsmi açıqlama
20 Mart , 2021 16:02
Nazpəri Dostəliyevanın oğlu vəfat edib
Nazpəri Dostəliyevanın oğlu vəfat edib
22 Mart , 2021 17:12
ABŞ-da Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan rəqsləri nümayiş etdirilib
FotoABŞ-da Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan rəqsləri nümayiş etdirilib
20 Mart , 2021 23:27
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı - QƏRAR
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı - QƏRAR
19 Mart , 2021 15:49
Həbib Nurməhəmmədov karyerasını rəsmən başa vurdu
Həbib Nurməhəmmədov karyerasını rəsmən başa vurdu
19 Mart , 2021 07:59
Azərbaycanın tanınmış aktyoru gənc yaşda vəfat edib
Azərbaycanın tanınmış aktyoru gənc yaşda vəfat edib
18 Mart , 2021 20:09
Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyinin yeri məlum olub - EKSKLÜZİV
Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyinin yeri məlum olub - EKSKLÜZİV
20 Mart , 2021 10:46

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi