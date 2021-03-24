Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

DÇ-2022-nin seçmə oyununda üz-üzə gələcək Portuqaliya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar...
Portuqaliya: 12. Antoni Lopeş, 3. Dominquş Duarte, 4. Ruben Diaş, 5, Nunu Mendeş, 7. Kriştianu Ronaldu, 8. Joau Moutinyu, 18. Ruben Neviş, 19. Pedru Netu, 9. Andre Silva, 10. Bernardu Silva, 20. Juan Kanselu
Ehtiyat oyunçular: 1. Joze Sa, 22. Ruy Silva, 2. Luiş Netu, 6. Joze Fonte, 11. Brunu Fernandeş, 13. Joau Palinya, 14. Serjiu Oliveyra, 15. Rafa Silva, 16. Renatu Sanşeş, 17. Diequ Jota, 21. Sedrik, 23. Joau Feliş
Baş məşqçi: Fernandu Santuş
Azərbaycan: 12. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 3. Azər Salahlı, 18. Anton Krivotsyuk, 14. Elvin Bədəlov, 15. Bədavi Hüseynov, 5. Maksim Medvedev (k.), 13. Abbas Hüseynov, 6. Vüqar Mustafayev, 8. Emin Mahmudov, 10. Mahir Emreli, 9. Əli Qurbani
Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev, 23. Mehdi Cənnətov, 2. Sertan Taşqın, 4. Bəhlul Mustafazadə, 7. Anatoli Nuriyev, 11. Ramil Şeydayev, 16. Aleksey İsayev, 17. Elvin Cəfərquliyev, 19. Təmkin Xəlilzadə, 20. İsmayıl İbrahimli, 21. Namik Ələskərov, 22. Amil Yunanov
Baş məşqçi: Canni De Byazi
Qeyd edək ki, bu gün İtaliyanın Turin şəhərindəki "Yuventus" stadionunda keçiriləcək Portuqaliya - Azərbaycan matçı Bakı vaxtı ilə 23:45-də start götürəcək.