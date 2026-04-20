    Pini Zahavi Levandovskinin Barselona ilə müqavilə müddətinin uzadılmasını müzakirə edəcək

    "Barselona"nın hücumçusu Robert Levandovskinin maraqlarını təmsil edən agent Pini Zahavi Kataloniya klubu ilə müqavilənin müddətinin uzadılmasını müzakirə etmək niyyətindədir.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı polşalı forvard karyerasını "Barselona"da davam etdirmək istəyir.

    Lakin təcrübəli oyunçunun digər Avropa klublarından daha cəlbedici təkliflər aldığı da bildirilir. Zahavinin artıq İtaliyanın "Yuventus" klubu ilə danışıqlar apardığı da deyilir.

    Qeyd edək ki, polşalı hücumçunun "Barselona" ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin iyununa qədərdir. Levandovski cari mövsümdə Kataloniya təmsilçisinin heyətində 25 oyuna çıxıb və 12 qol vurub.

    Robert Levandovski Pini Zahavi Barselona FK Yuventus FK Müqavilə müddəti

    Son xəbərlər

    21:04

    Prezident: Bu gün Azərbaycan olmadan Şərq və Qərb arasında bağlantı problemlidir

    İqtisadiyyat
    21:01

    İlham Əliyev: Bizim planımız 2032-ci ilə qədər 8 qiqavatlıq Günəş, külək və hidroenerji gücünə malik olmaqdır

    İqtisadiyyat
    20:59

    Azərbaycan Prezidenti: Valyuta və qızıl ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 18 dəfədən çox üstələyir

    İqtisadiyyat
    20:58

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda təbii qaz hasilatı artır və artacaq

    Energetika
    20:56

    İlham Əliyev: Xarici borcun azaldılması planının yerinə yetirildiyini düşünürəm

    Daxili siyasət
    20:55

    Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərov Avropa çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:55

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi artıq reallıqdır

    İqtisadiyyat
    20:54

    "Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının yarımfinal mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Komanda
    20:52
    Foto

    İlham Əliyev və Edqars Rinkeviçsin iştirakı ilə Azərbaycan-Latviya biznes-forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti