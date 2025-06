Pakistan səfiri: Azərbaycanı dünya çempionatında tarixi qələbə münasibətilə təbrik edirik

Pakistanın Bakıdakı səfiri Qasım Mohiuddin Azərbaycanı minifutbol üzrə dünya çempionatında qələbə münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib

"Azərbaycanı minifutbol üzrə Dünya Çempionatında tarixi qələbə münasibətilə təbrik edirik. Öz azarkeşləri qarşısında qazanılan qələbə bu nailiyyəti xüsusi edir!", - diplomat vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması finalda Macarıstana 4:2 hesabı ilə qalib gələrək mundialın qalibi olub.

Congratulations Azerbaijan on the historic victory at the World Minifootball Championship! Winning for the first time in front of a passionate home crowd in Baku makes this achievement even more special! ️