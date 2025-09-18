İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Neftçi" rəsmisi: "Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir"

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:42
    Neftçi rəsmisi: Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir
    Rüstəm Əfsərli

    AFFA İntizam Komitəsinin qərarının qüvvədə saxlanılması "Neftçi"nin futbolçusu İqor Ribeyronun karyerasına böyük zərbədir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "ağ-qaralar"ın media üzrə koordinatoru Rüstəm Əfsərli deyib.

    Klub rəsmisi qərardan narazı qaldıqlarını söyləyib:

    "Verilən qərardan çox narazıyıq. Əlbəttə, ümid edirdik ki, İntizam Komitəsinin çıxardığı cəza azaldılacaq. Amma belə olmadı. Üç oyunluq cəza qüvvədə qaldı. Bizim üçün böyük itkidir. Futbolçunun karyerası üçün də böyük zərbədir. Bir aydan artıq müddətdə meydana çıxa bilməyəcək. Son oyunlarda da hakimlərin yanlış qərarlarından əziyyət çəkdik. Ümid edir və inanırıq ki, bundan sonrakı turlarda ədalətli qərarların şahidi olarıq".

    Qeyd edək ki, "Neftçi"nin futbolçusu İqor Ribeyro "Turan Tovuz"a uduzduqları Misli Premyer Liqasının III turunun oyununda təcavüzkar davranışa (rəqibi vurduğuna) görə birbaşa qırmızı vərəqə almışdı. O, AFFA İntizam Komitəsinin qərarı ilə 3 oyunluq cəzalanıb, "ağ-qaralar"a isə 3 000 manat cərimə tətbiq edilib. Klub məsələ ilə bağlı AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalına şikayət etsə də, qərar qüvvədə saxlanılıb.

    "Neftçi" klubu Azərbaycan Premyer Liqası AFFA İntizam Komitəsi Apellyasiya Arbitraj Tribunalı İqor Ribeyro

    Son xəbərlər

    17:00

    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    Region
    16:57

    "Oleq Bakinski"nin şikayəti təmin olunmayıb

    Hadisə
    16:53

    Bakıda və rayonlarda güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:52

    Fransada həbs edilənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    16:48

    "BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib

    Maliyyə
    16:47
    Foto

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub

    Formula 1
    16:46
    Foto

    İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilib

    Xarici siyasət
    16:45

    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Digər ölkələr
    16:42

    "Neftçi" rəsmisi: "Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti