    "Neftçi" "İmişli"ni darmadağın edib

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 21:05
    Misli Premyer Liqasının XXV turunda "Neftçi" "İmişli" kollektivi ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da baş tutan oyunda ev sahibləri 6:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Qolları Breno Almeyda (12), İmad Faraj (15, 50), Emil Səfərov (19, 60) və Emin Mahmudov (54) vurublar.

    "Neftçi" 37 xalla altıncıdır. "İmişli" isə 22 xalla doqquzuncu yerdədir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (1:0), "Sabah" "Sumqayıt"ı (3:1), "Kəpəz" isə "Qarabağ"ı (1:0) məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası Neftçi PFK İmişli futbol klubu Breno Almeyda Emin Mahmudov İmad Faraj

    21:05

    "Neftçi" "İmişli"ni darmadağın edib

    21:01
    Leyla Əliyeva Ramazan bayramı münasibəti ilə paylaşım edib

    20:51

    İranın Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub

    20:33
    Tramp: İran Yaxın Şərqi ələ keçirmək istəyirdi

    20:25

    Rusiya XİN: Xəzərdəki İran limanına edilən hücumlar maraqlarımıza təsir edir

    20:13

    Pezeşkian qonşu ölkələrə müraciət edib

    20:05

    Modi ilə Bəhreyn Kralı İranın hücumlarını pisləyiblər

    20:04

    Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

    19:45

    Paşinyan: Azərbaycanla sülhdən imtina Ermənistan üçün ölümcül təhdiddir

