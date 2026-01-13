İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Nant" Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisinin transferini rəsmiləşdirib

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:14
    Nant Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisinin transferini rəsmiləşdirib

    Fransanın "Nant" klubu "Bohum"un (Almaniya) yarımmüdafiəçisi İbraima Sissokonun transferini rəsmiləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Keçidin maliyyə dəyəri 2 milyon avro təşkil edib. 28 yaşlı malili futbolçunun Fransa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçinin "Bohum"la müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər idi.

    "Nant" bohum İbraima Sissoko transfer müqavilə müddəti

    Son xəbərlər

    11:26

    AMEA prezidenti: Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə ciddi ehtiyac var

    Elm və təhsil
    11:25

    Maka Boçorişvili: Orta Dəhlizin inkişafı Gürcüstan üçün həyati əhəmiyyət daşıyır

    Region
    11:24

    Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının vaxtı məlum olub

    Futbol
    11:23
    Foto

    Prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilən əməkdaşlar and içib

    Daxili siyasət
    11:19

    Baş prokuror: Müsabiqə yolu ilə qulluğa qəbul edilən prokurorluq işçiləri kadr korpusunun 97 %-ni təşkil edir

    Hadisə
    11:14

    "Nant" Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisinin transferini rəsmiləşdirib

    Futbol
    11:05

    Edmondo Çirielli: İtaliya-Azərbaycan Universitetinin açılması ikitərəfli əlaqələrin möhkəmliyini nümayiş etdirir

    Xarici siyasət
    11:05

    Fransalı motosikletçi yarış zamanı qəzada ölüb

    Fərdi
    11:02

    Kamran Əliyev: Vətən müharibəsinin 24 iştirakçısı prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti