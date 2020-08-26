Mirça Luçesku Kiyev "Dinamo"sunda ilk titulunu qazandı

Mirça Luçesku Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) futbol komandasının baş məşqçisi kimiilk titulunu qazanıb.

Mirça Luçesku Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) futbol komandasının baş məşqçisi kimi ilk titulunu qazanıb.

"Report" xəbər verir ki, rumıniyalı mütəxəssis ölkə Super Kuboku matçında keçmiş klubu Donetsk "Şaxtyor"unu məğlubiyyətə uğradıb - 3:1.

Ukrayna Super Kuboku

"Şaxtyor" (Donetsk) - "Dinamo" (Kiyev) - 1:3

Qollar: Junior Moraes, 37 - Karlos De Pena, 20. Gerson Rodriges, 31. Fran Sol, 83

Bununla da "Dinamo" ardıcıl 3-cü, ümumilikdə 9-cu dəfə Ukrayna Super Kubokunun sahibi olub. Bu isə bu turnirdə rekord göstəricidir.