Kataloniyanın "Barselona” komandasının hücumçusu Lionel Messinin adı FİFA 21-in rəmzi yığmasının siyahısına salınıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “EA Sports” tvitter də bildirib.

Qeyd edək ki, azarkeşlərin səsverməsi ilə siyahıya 12-ci oyunçu daxil edilib. Bu futbolçu argentinalı olub.

Messi “Barselona”nın rəmzi komandada yeganə oyunçusu olub.

Daha əvvəl Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) son 10 ilin rəmzi komandasını açıqlayıb. Hücum xəttində İspaniya "Barselona"sından Lionel Messi və digər futbolçular yer alıb.