Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси попал в символическую сборную футбольного симулятора FIFA 21.

Как передает Report, об этом сообщает EA Sports в Twitter .

Стоит отметить, что посредством голосования болельщиков был включен 12-й игрок. Этим футболистом и стал аргентинец.

Месси стал единственным игроком сине-гранатовых в команде.