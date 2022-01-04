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Messi və Ronaldu 2021-ci ilin rəmzi komandasına düşməyib

Messi və Ronaldu 2021-ci ilin rəmzi komandasına düşməyib Fransanın nüfuzlu "L Equipe" jurnalı 2021-ci ilin yekunları əsasında rəmzi yığmanı təqdim edib.
Futbol
4 Yanvar , 2022 15:54
Messi və Ronaldu 2021-ci ilin rəmzi komandasına düşməyib

Fransanın nüfuzlu "L Equipe" jurnalı 2021-ci ilin yekunları əsasında rəmzi yığmanı təqdim edib.

"Report"un məlumatına görə, ilin komandasında Kriştianu Ronaldu ("Mançester Yunayted", Portuqaliya) və "Qızıl top"un hazırkı sahibi Lionel Messiyə (PSJ, Argentina) yer tapılmayıb.

Qapıçı: Eduar Mendi ("Çelsi", Seneqal)

Müdafiəçilər: Trent Aleksander-Arnold ("Liverpul", İngiltərə), Ruben Diaş ("Mançester Yunayted", Portuqaliya), Markinyos (PSJ, Braziliya), Teo Ernandes ("Milan", Fransa)

Yarımmüdafiəçilər: N Qolo Kante ("Çelsi", Fransa), Jorjinyo ("Çelsi", İtaliya), Kevin De Bröyne ("Mançester Siti", Belçika), Məhəmməd Salah ("Liverpul", Misir)

Hücumçular: Kərim Benzema ("Real Madrid", Fransa), Robert Levandovski ("Bavariya", Polşa)

Qeyd edək ki, "Qızıl top" mükafatı uğrunda səsvermədə Lionel Messi "L Equipe" nəşrinin rəmzi komandasındakı bütün futbolçuları arxada qoyub.

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Rus versiyası Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года

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