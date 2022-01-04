Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года

Авторитетный французский журнал "L’Équipe" представил символическую сборную по итогам 2021 года.

Авторитетный французский журнал "L’Équipe" представил символическую сборную по итогам 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на championat.com, в команде года не нашлось места действующему обладателю "Золотого мяча", нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, а также форварду "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Сборная 2021 года от "L’Equipe"

Голкипер: Эдуард Менди ("Челси").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"), Тео Эрнандес ("Милан").

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси"), Жоржиньо ("Челси"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Напомним, в голосовании за право получить "Золотой мяч" Месси обошел всех футболистов, представленных в команде года по версии "L'Equipe".